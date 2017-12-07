Замість «Синього кита» в мережі поширюється нова небезпечна гра

Про це застерігає уповноважений з прав дитини Микола Кулеба. Він розповів, що принцип нової гри такий же, як у скандальних «Синіх китах».

«Спочатку дітей заманюють в гру. Надсилають їм посилання, за яким потрібно перейти (воно ніби викидає помилку). Але завдяки цьому посиланню «куратори» дізнаються орієнтовну адресу, де проживає учасник. А потім, якщо дитина відмовляється виконувати якесь завдання – її шантажують, що знають адресу і приїдуть до неї на «розбірки», – каже Микола Кулеба.

Основні завдання, які отримує дитина – це постійно бути в мережі, миттєво відповідати на повідомлення, а ще – дивитися відео, які надсилають організатори. Зазвичай вони роблять це вночі, а самі відео є психоделічного характеру і дуже негативно впливають на психіку дітей. Крім того, надсилають учасникам «аудіо із потойбічного світу».

«В Україні «Червона сова» ледь не вбила 14-річну Леру з Києва. На наступний день після зникнення, дитину знайшли в Умані. Знайомі дівчини повідомили, що вона була у відчуженому стані, з порізами на руках, повністю розібраним на деталі телефоном і інструкцією у кишені для подальших дій. За попередньою інформацією, поліція підозрює, що причиною стала гра “Червона сова”. Чекаємо підтвердження», – розповів Кулеба.

А тому дуже просить батьків звертати увагу на поведінку дитини. Є кілька ознак, за якими можна визначити, що дитина перебуває у «групі смерті». Це відчуженість, втома, постійне бажання спати, сидіння в Інтернеті посеред ночі. І найгірше – з’являються порізи на руках.

Якщо ж все-таки є підозри, що дитина стала учасником «Червоної сови» чи подібних ігор, на неї в жодному разі не треба кричати чи дорікати. Найперше, що варто зробити – довірливо поговорити. У складнішому випадку обов’язково варто звернутися до психолога.