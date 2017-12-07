За незаконно зрубані новорічні ялинки штрафуватимуть

Сьогодні, 7 грудня, у приміщенні Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства відбулась міжвідомча виробнича нарада з нагоди початку ялинкової кампанії 2017-2018 років на Львівщині.

На нараді розглянули питання охорони, заготівлі, маркування та реалізації новорічних ялинок.

На ялинкову кампанію 2017-2018 років лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ запропонували заготівлю новорічних ялинок в обсязі 9,5 тисячі дерев.

Середня ціна на ялинки 1-4 м становитиме від 50 до 150 грн. На сайтах лісогосподарських підприємств можна дізнатися про ціну на ялинку залежно від породи та висоти деревця. Реалізовуватимуть ялинки з дворів лісництв, лісгоспів, на ринках районного та місцевого значення та у Львові, де для цього вже визначено місця торгівлі.

Як і торік, кожну ялинку маркуватимуть биркою або самоклейною стрічкою зі штрих-кодом, що міститиме інформацію про місце заготівлі, тим самим підтверджує законність її реалізації.

Відпуск новорічних ялинок проводитимуть за товарно-транспортними накладними (ф-ТТН-ліс), скріпленими гербовою печаткою лісогосподарського підприємства.

Для організованого проведення цьогорічної ялинкової кампанії та запобігання випадкам незаконної заготівлі й реалізації новорічних ялинок Львівське ОУЛМГ, ГУ Національної поліції у Львівській області, Управління Патрульної поліції у Львові, Держекоінспекція у Львівській області видали спільний наказ від 4 грудня «Про додаткові заходи щодо забезпечення охорони шпилькових насаджень від незаконних рубок в передноворічний період», згідно з яким визначено порядок реалізації та перевезення новорічних ялинок.

Відтак з працівників державної лісової охорони, Держекоінспекції у Львівській області, органів поліції створять мобільні рейдові групи з метою охорони хвойних насаджень та перевірки законності придбання і перевезення новорічних ялинок.

За кожну незаконно зрубану новорічну ялинку накладатимуть штраф, розмір якого становить від 85,0 до 170,0 грн, і нараховуватимуть шкоду, завдану природному середовищу, розмір якої за одне деревце залежно від величини становить від 399 грн.

Мешканців області закликають не купувати у передноворічний період незаконно зрубані ялинки без відповідного маркування.