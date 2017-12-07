Верховна Рада остаточно підтримала медреформу

Сьогодні депутати ухвалили цей законопроект у другому читанні в цілому

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Дякую всім народним депутатам, які допомогли країні зробити цей історичний крок!», – сказала Супрун.

Вона також наголосила на тому, що медична реформа починається вже у 2018 році. Тоді стартують зміни первинної медичної допомоги. Пацієнти будуть обслуговуватися у лікаря, якого оберуть самі. А заклад, у якому працює цей лікар, отримувати пряму річну оплату за обслуговування кожного пацієнта.

«А з 2020 року вся система охорони здоров’я перейде на прямі оплати від Національної служби здоров’я України!», – зазначила Уляна Супрун.

Тепер законопроект повинен підписати Президент.

Нагадаємо, медична реформа гарантує українцям абсолютно безкоштовно послуги екстреної, первинної та паліативної допомоги. За словами в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, не потрібно буде платити також за лікування дітей до 16 років, термінову хірургію та медичну реабілітацію.