Уряд створив Державну службу якості освіти

Службу якості освіти запланували створити у рамках проведення реформи освіти. Засновують її на базі Державної інспекції навчальних закладів. Хоча сама служба матиме дещо ширші повноваження і матиме свої відділення у регіонах.

За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич це має ідеологічно нова структура. І головним її завданням буде не карати винних, а допомагати підвищувати якість.

«Державний нагляд» має перетворитися на інструмент забезпечення якості та єдності державної політики в сфері загальної середньої освіти. Крім того, Законом передбачено, що Держслужба отримує повноваження звертатися до судів з позовами про зобов’язання органів місцевого самоврядування, місцевих органів управління освітою усунути порушення та виконати вимоги законодавства в сфері освіти. Це має суттєво доповнити механізми забезпечення законності в управлінні школами і захисту їх інтересів», – розповіла Гриневич.

Тож тепер, упродовж 2 місяців, МОН має представити проект Положення щодо цієї структури, а також пропозиції щодо її розміщення.

Нагадаємо, що у вересні депутати Верховної Ради ухвалили новий Закон «Про освіту». Реформа безпосередньо торкнеться декількох мільйонів людей – учителів, учнів та їхніх батьків.