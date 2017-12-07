Учні початкової школи у Львові й надалі харчуватимуться безкоштовно

Безоплатне харчування у школах міста отримують учні початкової школи, а також дошкільнята й учні старшої школи з соціально незахищених і пільгових категорій населення. На сесії ЛМР прийняли рішення про затвердження такої програми на наступний рік.

«Ця програма у місті Львові функціонує вже 2 роки. Сьогодні депутати погодили її і на наступний рік. Справа в тому, що ще у 2014 році, наприкінці року, було прийнято закон, відповідно до якого безкоштовне харчування за рахунок державних коштів змогли утримувати учні 1-4 класів із малозабезпечених сімей або які навчаються в інклюзивних класах і, звичайно, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Інші категорії дітей, які досі харчувалися безкоштовно, були позбавлені такої можливості. Тож місто ухвалило програму безоплатного харчування учнів у школах і в дитсадках Львова. Це учні 1-4 класів, діти з малозабезпечених сімей 5-11 класів, діти з багатодітних родин у школах і садочках, а також діти-учасників Революції гідності, які постраждали.

Вартість харчування, відповідно до тих кошторисних призначень, які є на 2018 рік, становитиме приблизно 11 грн. для учнів 1-4 класів і дітей з багатодітних родин, і для дітей із малозабезпечених сімей така вартість харчування становитиме 13 грн. 10 коп. Змін ніяких немає. Вартість харчування зможемо переглянути тільки коли буде відбуватися уточнення до бюджету, у зв’язку з прийняттям державного бюджету України», – зазначила Зоряна Довганик, начальник управління освіти Львівської міської ради.

Програма поширюється на:

Учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова, яких на сьогодні нараховують 32 711;

Дітей із багатодітних сімей, що виховуються у дошкільних навчальних закладах м. Львова, яких на сьогодні нараховують 2 846;

Дітей із багатодітних сімей, що навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова, яких на сьогодні нараховують 5 741;

Учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», яких на сьогодні нараховують 612;

Дітей постраждалих учасників Революції гідності.

Фінансування цієї програми здійснюють із бюджету міста Львів.