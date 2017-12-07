У Раві-Руській виявили авто, нашпиговане цигарками (фото)

Сьогодні вночі через пункт пропуску «Рава-Руська» громадянин України намагався незаконно вивезти до Польщі більш ніж 5 тисяч пачок цигарок

О четвертій годині ранку на виїзд з України смугою руху «зелений коридор» прибув автомобіль марки «Фольксваген» під керуванням 21-річного чоловіка. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили приховані тютюнові вироби у порожнині переднього бампера, порожнинах чотирьох дверей, у порожнині днища автомобіля, утвореному шляхом попереднього демонтажу паливного бака. Загалом виявлено 5400 пачок сигарет марки Marlboro. Тютюнові вироби та автомобіль вилучили співробітники ДФС. Сума оцінки цигарок – близько 130 тисяч гривень.