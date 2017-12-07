У Львові заборонили паркуватися на низці вулиць. Перелік
Сьогодні під час сесії депутати затвердили перелік ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких паркування транспортних засобів призводить до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджає дорожньому руху або ж створює загрозу безпеці руху. Припарковані в недозволених автомобілі місцях поліція зможе евакуйовувати. За відповідну ухвалу із зауваженнями проголосували 46 депутатів.
Згідно з ухвалою, у перелік ділянок вулично-дорожньої мережі, зупинка та стоянка на яких призводить до зменшення пропускної здатності та суттєво перешкоджає або може суттєво перешкоджати дорожньому руху, або створювати загрозу безпеці руху увійшли:
- вул. Городоцька, між будинками № 139 та № 165, непарна сторона.
- вул. Городоцька, між вул. Ю. Бенедиктовича та вул. Т. Шевченка, обидві сторони.
- вул. Т. Шевченка, між вул. Ю. Бенедиктовича та вул. Городоцькою, обидві сторони.
- вул. Генерала Т. Чупринки, між вул. Київською та вул. І. Левинського, парна сторона.
- вул. Городоцька, між вул. М. Менцинського та вул. С. Наливайка, непарна сторона.
- вул. Городоцька, між вул. Шпитальною та пр. Свободи, непарна сторона.
- вул. Торгова, обидві сторони.
- пл. Різні, між вул. Торговою та пр. Свободи, обидві сторони.
- просп. Свободи, між вул. Памви Беринди та вул. Лесі Українки, парна сторона.
- Проїзд між вул. Підвальною та вул. В. Винниченка поблизу будинку на вул. Підвальній, 2, обидві сторони.
- пл. Митна, обидві сторони.
- пл. Галицька, між пл. Соборною та пл. А. Міцкевича.
- пл. А. Міцкевича, вздовж будинків на вул. Валовій 2-6.
- вул. Князя Романа, між вул. І. Франка та вул. В. Шухевича, непарна сторона.
- вул. Дж. Дудаєва, обидві сторони.
- вул. М. Коперника, від пр. Свободи до будинку № 40 на вул. М. Коперника, обидві сторони.
- вул. Ю. Словацького, обидві сторони.
- Перехрестя вул. І. Тобілевича та вул. Ю. Федьковича, обидві сторони.
- вул. Б. Хмельницького, від пл. Князя Ярослава Осмомисла до вул. Сянської, парна сторона.
Також до переліку вулиць додали: вул. Гавришкевича – від будинку №2 до будинку №4; непарну ліву сторону вул. Саксаганського, а також частину вул. Лисенка.
Як розповіли в ЛКП «Львівавтодор», на сьогодні в центральній частині міста Львова ситуація з незаконними паркуваннями майже катастрофічна.
«Необхідність прийняття такого рішення обґрунтована численними порушеннями Правил дорожнього руху з боку водіїв на вулично-дорожній мережі Львова. Це призводить до зменшення пропускної здатності проїзних частин вулиць, погіршення якості надання послуг з перевезення пасажирів, збільшення часу для приїзду оперативних транспортних засобів. У зимовий період також ускладнюється, а часом унеможливлюється рух снігоприбиральної та спеціальної техніки. Ухвала надасть змогу вживати заходи впливу на водіїв, у тому числі здійснювати примусове переміщення (евакуацію) транспортних засобів, розміщених у місцях, де зупинку та стоянку заборонено», – пояснюють в ЛКП «Львівавтодор».
Відповідно до затвердженого переліку, районні адміністрації, ЛКП «Львівавтодор» та інші балансоутримувачі вулично-дорожньої мережі у м. Львові протягом 2018 року мають забезпечити наявність технічних засобів організації дорожнього руху (дорожніх знаків, дорожньої розмітки, обмежувальних стовпців тощо), які забороняють зупинку або стоянку транспортних засобів на ділянках вулично-дорожньої мережі відповідно до затвердженого переліку. Також подаватимуть на розгляд міської комісії з безпеки дорожнього руху та погоджуватимуть з управлінням патрульної поліції м. Львова схеми організації дорожнього руху, які передбачають повне або часткове скасування заборони зупинки чи стоянки транспортних засобів на ділянках вулично-дорожньої мережі відповідно до затвердженого переліку.
ЛКП «Львівавтодор» опрацювало ще додатково 80 паркувальних місць, перелік яких винесуть на розгляд сесії.