У Львові заборонили паркуватися на низці вулиць. Перелік

Сьогодні під час сесії депутати затвердили перелік ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких паркування транспортних засобів призводить до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджає дорожньому руху або ж створює загрозу безпеці руху. Припарковані в недозволених автомобілі місцях поліція зможе евакуйовувати. За відповідну ухвалу із зауваженнями проголосували 46 депутатів.

Згідно з ухвалою, у перелік ділянок вулично-дорожньої мережі, зупинка та стоянка на яких призводить до зменшення пропускної здатності та суттєво перешкоджає або може суттєво перешкоджати дорожньому руху, або створювати загрозу безпеці руху увійшли:

вул. Городоцька, між будинками № 139 та № 165, непарна сторона. вул. Городоцька, між вул. Ю. Бенедиктовича та вул. Т. Шевченка, обидві сторони. вул. Т. Шевченка, між вул. Ю. Бенедиктовича та вул. Городоцькою, обидві сторони. вул. Генерала Т. Чупринки, між вул. Київською та вул. І. Левинського, парна сторона. вул. Городоцька, між вул. М. Менцинського та вул. С. Наливайка, непарна сторона. вул. Городоцька, між вул. Шпитальною та пр. Свободи, непарна сторона. вул. Торгова, обидві сторони. пл. Різні, між вул. Торговою та пр. Свободи, обидві сторони. просп. Свободи, між вул. Памви Беринди та вул. Лесі Українки, парна сторона. Проїзд між вул. Підвальною та вул. В. Винниченка поблизу будинку на вул. Підвальній, 2, обидві сторони. пл. Митна, обидві сторони. пл. Галицька, між пл. Соборною та пл. А. Міцкевича. пл. А. Міцкевича, вздовж будинків на вул. Валовій 2-6. вул. Князя Романа, між вул. І. Франка та вул. В. Шухевича, непарна сторона. вул. Дж. Дудаєва, обидві сторони. вул. М. Коперника, від пр. Свободи до будинку № 40 на вул. М. Коперника, обидві сторони. вул. Ю. Словацького, обидві сторони. Перехрестя вул. І. Тобілевича та вул. Ю. Федьковича, обидві сторони. вул. Б. Хмельницького, від пл. Князя Ярослава Осмомисла до вул. Сянської, парна сторона.

Також до переліку вулиць додали: вул. Гавришкевича – від будинку №2 до будинку №4; непарну ліву сторону вул. Саксаганського, а також частину вул. Лисенка.

Як розповіли в ЛКП «Львівавтодор», на сьогодні в центральній частині міста Львова ситуація з незаконними паркуваннями майже катастрофічна.

«Необхідність прийняття такого рішення обґрунтована численними порушеннями Правил дорожнього руху з боку водіїв на вулично-дорожній мережі Львова. Це призводить до зменшення пропускної здатності проїзних частин вулиць, погіршення якості надання послуг з перевезення пасажирів, збільшення часу для приїзду оперативних транспортних засобів. У зимовий період також ускладнюється, а часом унеможливлюється рух снігоприбиральної та спеціальної техніки. Ухвала надасть змогу вживати заходи впливу на водіїв, у тому числі здійснювати примусове переміщення (евакуацію) транспортних засобів, розміщених у місцях, де зупинку та стоянку заборонено», – пояснюють в ЛКП «Львівавтодор».

Відповідно до затвердженого переліку, районні адміністрації, ЛКП «Львівавтодор» та інші балансоутримувачі вулично-дорожньої мережі у м. Львові протягом 2018 року мають забезпечити наявність технічних засобів організації дорожнього руху (дорожніх знаків, дорожньої розмітки, обмежувальних стовпців тощо), які забороняють зупинку або стоянку транспортних засобів на ділянках вулично-дорожньої мережі відповідно до затвердженого переліку. Також подаватимуть на розгляд міської комісії з безпеки дорожнього руху та погоджуватимуть з управлінням патрульної поліції м. Львова схеми організації дорожнього руху, які передбачають повне або часткове скасування заборони зупинки чи стоянки транспортних засобів на ділянках вулично-дорожньої мережі відповідно до затвердженого переліку.

ЛКП «Львівавтодор» опрацювало ще додатково 80 паркувальних місць, перелік яких винесуть на розгляд сесії.