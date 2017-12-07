У Львові хочуть створити центр допомоги незахищеним верствам населення «Соціальна комора»

У Львові депутати підтримали ідею створення центру допомоги «Соціальна комора» на основі центру від благодійного фонду «Християнський центр допомоги Анни-Марії», який у грудні 2016-го організувало молоде подружжя в пам’ять загиблої донечки

«Центр проводить збір речей, надає допомогу соціально-незахищеним верствам населення. Працює на волонтерських засадах та існує завдяки благодійним внескам. Втім потребує більшого приміщення для своєї діяльності, коштів на його ремонт», – пояснює депутат фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Ірина Оршак, яка разом із колегами з інших фракцій підготувала спільне депутатське звернення до міського голови.

Зараз центр допомоги БФ «Анни-Марії» орендує приміщення у ТЦ «Львів». Площа складу – 150 м кв. За 11 місяців центру допомогу отримали понад 1 тис людей, відбулося більше 10 поїздок у дитячі будинки, будинки пристарілих тощо. Також цьогоріч організатори фонду подали проект Громадського бюджету міста «Соціальна комора», який набрав понад 2 тисячі голосів.

«На жаль, проект не зміг перемогти. Та вдосконаливши його, зможемо відкрити у Львові великий та потужний однойменний центр. Створення «Соціальної комори» дозволить підтримувати понад 5 тис осіб щороку, надавати не лише матеріальну, а й психологічну, юридичну допомогу. Просторіше приміщення дасть змогу організовувати навчання, акції, майстер-класи. В ідеалі «Соціальна комора» може стати центром, де потребуючі зможуть отримати комплексну допомогу та можливість «вийти з кризи», – додала Ірина Оршак.

Відтак депутати закликали міського голову дати протокольне доручення профільним управлінням і департаментам узяти за основу проект Громадського бюджету «Соціальна комора» та передбачити у бюджеті окремою стрічкою 2 млн грн на його реалізацію у 2018 році.