Продовжено мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні

Верховна Рада України сьогодні продовжила на рік дію мораторію на купівлю-продаж та відчуження іншими способами земельних ділянок сільськогосподарського призначення та на внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.

Запропонований профільним комітетом Ради законопроект №7350 «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» підтримали за основу і в цілому 236 народних депутатів, проти – 48, 16 – утрималося, а 76 не голосувало (поіменне голосування).

Відповідно до ухвалених змін, продовжено дію мораторію на купівлю-продаж та відчуження іншими способами земельних ділянок сільськогосподарського призначення та на внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств «до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше до 1 січня 2019 року».

Досі мораторій було встановлено «до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2018 року».

Автори законопроекту: Сергій Лабазюк («Воля народу»), Валерій Давиденко (Блок Петра Порошенка), Артем Вітко Член (Радикальна партія Олега Ляшка), Олег Кулініч (партія «Відродження»), Микола Люшняк (Блок Петра Порошенка), Іван Рибак (Блок Петра Порошенка), Андрій Кіт (Блок Петра Порошенка).

У пояснювальній записці до проекту закону вони зазначили: «Політичні спекуляції про те, що з 1 січня 2018 року буде знято мораторій та запроваджено вільний обіг земель сільськогосподарського призначення створюють напругу у суспільстві та не сприяють довірі громадського суспільства до реформ, які реалізовуються у державі». А перед запровадженням в Україні обігу земель сільськогосподарського призначення необхідно напрацювати та ухвалити законодавчу базу щодо формування розвинутої мережі фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації.

Ухвалення цього закону дозволить врегулювати за цей час на законодавчому рівні процедуру обігу земель сільськогосподарського призначення та розробити необхідні нормативно-правові акти для введення сільськогосподарських земель в економічний обіг, – вважають його автори.

Відтак до набуття чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також щонайменше до 1 січня до 2019-го, заборонено:

внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств;

купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам – учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2002 року. Верховна Рада кілька разів продовжувала його. Тим часом земельна реформа є умовою співпраці України та Міжнародного валютного фонду. Зокрема, днями представник МВФ в Україні Йоста Люнгман зазначив, що відсутність регульованого і прозорого ринку землі не дає Україні належним чином розвиватися та перешкоджає надходженню інвестицій в країну. Про це він заявив під час конференції «На шляху до відкритої та обґрунтованої земельної реформи», – повідомляє «Укрінформ».

«Відсутність ринку землі не сприяє розвитку економіки, не дає можливості інвестиціям зайти в країну», – сказав Люнгман. І додав, що програма підтримки МВФ спрямована на те, аби допомогти Україні пройти шлях реформ і прийти до структурних змін в економіці.