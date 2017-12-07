На Львівщині 34-річний п’яний чоловік до смерті побив свого батька

У Сокальське відділення поліції 6 грудня надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги. Прибувши на виклик в одне з сіл району, він виявив у будинку тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що загиблий – 59-річний місцевий мешканець. На його тілі були виявлені чисельні тілесні ушкодження: переломи, рани та крововиливи. За попередніми висновками медиків, виявлені травми і могли спричинити смерть чоловіка.

Також встановлено, що тілесних ушкоджень загиблому під час побутового конфлікту близько 15.30 завдав його 34-річний син, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. Санкція статті передбачає покарання від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Призначено низку експертиз, триває досудове розслідування.