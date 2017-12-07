На дорогах у понад дві смуги руху потрібно встановити підвищені пішохідні переходи, – Дідух

Депутат фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Михайло Дідух закликав облаштувати дороги в понад дві смуги руху підвищеними пішохідними переходами та острівцями безпеки

«Учорашня біда в Рясному, коли на переході під колесами автівки загинув пішохід , відомий волонтер Тарас Білик, на превеликий жаль, одна із багатьох подібних, які трапляються у місті. Одна з причин таких трагедій – не належно організовані переходи через дорогу з активним дорожнім рухом. І таких «чорних» місць, як на вулиці Шевченка, 358, 374, 386 у Львові чимало», – наголосив він.

Відтак під час сесії ЛМР 7 грудня він закликав міського голови звернутися до відповідних органів з проханням розглянути можливість облаштувати дороги у понад дві смуги острівцями безпеки та обмежувачами руху, зокрема, підвищеними пішохідними переходами. Їх наявність змушуватиме водіїв «скидати» швидкість на потенційно небезпечних ділянках для пішоходів.

«Такі переходи активно встановлюють в Києві. Думаю, Львову варто також скористатися цим досвідом. Окрім того, обов’язково потрібно встановити камери відеоспостереження від вул. Шевченка, 154 до виїзду зі Львова. Можливо, бодай цей фактор змусить окремих водіїв кермувати «з головою», – заявив депутат.