Молодіжні лідери Донеччини завітають на Львівщину

8-11 грудня департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації спільно з творчою спілкою митців «Національ» організовують освітній візит до Львова для молодіжних лідерів Донецької області – «Мандрівка до міста зі змістом – Львів».

Молодіжний візит – це можливість для активної молоді Донеччини побачити основні центри громадського активізму та перейняти досвід реалізованих і запланованих проектів.

У програмі заходу передбачено тренінги з проектного менеджмету, критичного мислення, міжнародних можливостей для молоді, а також відвідини осередків громадського активізму, Львівський обласний молодіжний центр, прогресивні бібліотеки та хаби, зокрема бібліотеку центу Шептицького УКУ. Також під час заходу учасники зустрінуться із місцевими органами влади та молодіжними громадськими організаціями.

Для громадських організацій, які хочуть долучитися до програми візиту та для підвищення рівня організації майбутніх проектів між молоддю сходу і заходу країни, прохання звертатися до менеджеру проекту Володимира Соколовського: volodymyr.sokolovskyi1@gmail.com.