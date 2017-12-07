Мер Львова вручив відзнаки з нагоди Дня місцевого самоврядування (прізвища)

З цієї нагоди сьогодні в Ратуші відбулися урочисті збори за участю керівництва міста, представників духовенства, працівників мерії та депутатського корпусу міста Львова. Розпочали засідання хвилиною мовчання, вшановуючи пам’ять загиблого бійця Віктора Матюхіна і волонтера Тараса Білика. Також поклали квіти до могили голови Львівського виконавчого комітету у 1990 році Богдана Котика та громадської і військової діячки Олени Степанів. Відтак міський голова Андрій Садовий відзначив подяками і почесними відзнаками працівників місцевого самоврядування і тих містян, які долучаються до розвитку і працюють на благо міста Львова.

Так, за віддане служіння на благо громади міста Львова, сумлінну працю, реалізацію міських ініціатив, активну громадянську й життєву позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування, подяки від громади міста Львова отримали:

отець Павло Дроздяк , капелан Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади міста Львова, зміцнення і поширення християнських цінностей, духовну опіку й відданість своїй пастві та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, капелан Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади міста Львова, зміцнення і поширення християнських цінностей, духовну опіку й відданість своїй пастві та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Очерклевич Олена , головний спеціаліст організаційного управління Львівської міської ради – за сумлінну працю, віддане служіння на благо громади міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, головний спеціаліст організаційного управління Львівської міської ради – за сумлінну працю, віддане служіння на благо громади міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Серватяк Лілія , начальник управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади, охорону прав і захист інтересів мешканців міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, начальник управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади, охорону прав і захист інтересів мешканців міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Архипович Дмитро , адміністратор Центру надання адміністративних послуг м. Львова – за сумлінне виконання службових обов’язків, надання якісних адміністративних послуг мешканцям міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, адміністратор Центру надання адміністративних послуг м. Львова – за сумлінне виконання службових обов’язків, надання якісних адміністративних послуг мешканцям міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Пелих Галина , завідувач аналітично-інформаційного сектору відділу “Прес-служба” управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови” Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади міста, об’єктивне інформування громадськості, особистий внесок у розвиток інформаційної сфери міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, завідувач аналітично-інформаційного сектору відділу “Прес-служба” управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови” Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади міста, об’єктивне інформування громадськості, особистий внесок у розвиток інформаційної сфери міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Тимків Ростислав , начальник відділу «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади міста Львова, реалізацію міських ініціатив, особистий внесок у розвиток галузі соціального захисту дітей та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, начальник відділу «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади міста Львова, реалізацію міських ініціатив, особистий внесок у розвиток галузі соціального захисту дітей та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Самойленко Валерій , начальник відділу благоустрою та зовнішнього освітлення управління інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади, особистий внесок у розвиток житлового господарства й інфраструктури міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, начальник відділу благоустрою та зовнішнього освітлення управління інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади, особистий внесок у розвиток житлового господарства й інфраструктури міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Остапчук Ліна , директор Львівського комунального підприємства «Львівське конференц-бюро» – за сумлінне служіння на благо громади, реалізацію міських ініціатив, особистий внесок у розвиток ділової гостинності міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, директор Львівського комунального підприємства «Львівське конференц-бюро» – за сумлінне служіння на благо громади, реалізацію міських ініціатив, особистий внесок у розвиток ділової гостинності міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Гаврилишин Юрій , головний спеціаліст відділу землеустрою управління земельних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади міста Львова, особистий внесок у розвиток містобудування та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, головний спеціаліст відділу землеустрою управління земельних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади міста Львова, особистий внесок у розвиток містобудування та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Горбачова Ірина , начальник відділу комунальних підприємств управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади, особистий внесок у сферу економічного розвитку міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, начальник відділу комунальних підприємств управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади, особистий внесок у сферу економічного розвитку міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Пенкальська Алла , головний спеціаліст з питань кадрової роботи відділу організаційного забезпечення обліку та звітності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради – за зразкове виконання службових обов’язків, фаховість, сумлінну працю на благо громади міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, головний спеціаліст з питань кадрової роботи відділу організаційного забезпечення обліку та звітності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради – за зразкове виконання службових обов’язків, фаховість, сумлінну працю на благо громади міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Турчак Дмитро , головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади міста Львова, особистий внесок у розвиток фінансової політики та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади міста Львова, особистий внесок у розвиток фінансової політики та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Костецький Михайло , начальник юридичного відділу Сихівської районної адміністрації – за сумлінне виконання професійних обов’язків, охорону прав і захист інтересів мешканців міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, начальник юридичного відділу Сихівської районної адміністрації – за сумлінне виконання професійних обов’язків, охорону прав і захист інтересів мешканців міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Партика Юлія , начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Залізничної районної адміністрації – за сумлінне виконання професійних обов’язків, охорону прав і захист інтересів мешканців міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Залізничної районної адміністрації – за сумлінне виконання професійних обов’язків, охорону прав і захист інтересів мешканців міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Слободяник Руслана , головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Галицької районної адміністрації – за сумлінну працю, віддане служіння на благо громади міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Галицької районної адміністрації – за сумлінну працю, віддане служіння на благо громади міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Рокицька Світлана , провідний спеціаліст відділу житлового господарства Франківської районної адміністрації – за сумлінне служіння на благо громади, забезпечення життєдіяльності міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, провідний спеціаліст відділу житлового господарства Франківської районної адміністрації – за сумлінне служіння на благо громади, забезпечення життєдіяльності міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Сачала Ірина , начальник юридичного відділу Личаківської районної адміністрації – за сумлінне виконання професійних обов’язків, охорону прав і захист інтересів мешканців міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, начальник юридичного відділу Личаківської районної адміністрації – за сумлінне виконання професійних обов’язків, охорону прав і захист інтересів мешканців міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Бегей Микола , головний спеціаліст відділу комунального господарства Шевченківської районної адміністрації – за сумлінне служіння на благо громади, забезпечення життєдіяльності міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, головний спеціаліст відділу комунального господарства Шевченківської районної адміністрації – за сумлінне служіння на благо громади, забезпечення життєдіяльності міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Бойко Юлія , заступник начальника відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади, реалізацію міських ініціатив, особистий внесок у розвиток громадського партнерства міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, заступник начальника відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради – за сумлінне служіння на благо громади, реалізацію міських ініціатив, особистий внесок у розвиток громадського партнерства міста Львова та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Доскіч Остап , депутат Львівської міської ради 7-го скликання – за сумлінне служіння на благо громади міста Львова, особистий внесок у розвиток інженерного господарства, транспорту, зв’язку і житлової політики та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, депутат Львівської міської ради 7-го скликання – за сумлінне служіння на благо громади міста Львова, особистий внесок у розвиток інженерного господарства, транспорту, зв’язку і житлової політики та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Давидович Любов , депутат Львівської міської ради 7-го скликання – за сумлінне служіння громаді міста Львова, милосердя і людяність, активну громадську позицію й реалізацію міських ініціатив та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, депутат Львівської міської ради 7-го скликання – за сумлінне служіння громаді міста Львова, милосердя і людяність, активну громадську позицію й реалізацію міських ініціатив та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Гвоздович Юлія , депутат Львівської міської ради 7-го скликання – за сумлінне служіння на благо громади міста Львова, реалізацію міських ініціатив, відповідальне виконання обов’язків у сфері законності, свободи слова й депутатської етики та з нагоди Дня місцевого самоврядування;

, депутат Львівської міської ради 7-го скликання – за сумлінне служіння на благо громади міста Львова, реалізацію міських ініціатив, відповідальне виконання обов’язків у сфері законності, свободи слова й депутатської етики та з нагоди Дня місцевого самоврядування; Бориславська Олена, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка – за сумлінне служіння на благо громади, охорону прав і захист інтересів мешканців міста Львова, допомогу у розробці проекту Статуту Львівської міської ради та з нагоди Дня місцевого самоврядування.

За жертовну повсякденну працю, професіоналізм, чесну громадянську позицію, віддану турботу про людей з особливими потребами, незламну силу духу та з нагоди Міжнародного дня волонтера і Дня місцевого самоврядування, дипломом Львівського міського голови нагороджено:

– колектив спільноти «Віра і світло», диплом отримав Павло Коваль, провінційний координатор міжнародного християнського руху спільнот «Віра і світло».

За сумлінне служіння на благо громади міста Львова, відповідальне виконання професійних обов’язків, реалізацію міських ініціатив та з нагоди Дня місцевого самоврядування, відзнакою «Золотий Герб міста Львова» нагороджено Анатолія Забарила, секретаря Львівської міської ради.

Нагадаємо, День місцевого самоврядування – свято України, яке щорічно відзначається 7 грудня. Свято встановлено згідно з Указом Президента України «Про День місцевого самоврядування» від 25 листопада 2000 року.