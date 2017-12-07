Львівські патрульні затримали на Городоцькій чоловіка з підлітковим велосипедом (фото)

Як інформує Патрульна поліція Львова, під час патрулювання вулиці Городоцької, близько 4 години ранку, інспектори 2 батальйону помітили двох підозрілих чоловіків із підлітковим велосипедом. Тієї ж ночі інспектори вже бачили цих чоловіків, однак без велосипеда. Побачивши патрульний автомобіль, особи розділилися – один пішов уздовж раніше згаданої вулиці, а другий сів на двоколісного і звернув у дворик.

Патрульні наздогнали чоловіка, коли той намагався забігти в під’їзд. Затриманим виявився 34-річний громадянин, неодноразово судимий за наркотики, крадіжки та крадіжки з проникненням. Пояснити, звідки велосипед, чоловік не зміг. Його доправили у Залізничний відділ поліції для встановлення обставин. Особу його супутника теж встановили – 35-річний громадянин, раніше не судимий.

Якщо ви впізнаєте цей велосипед і знаєте, кому він належить – телефонуйте на 102 або ж звертайтеся у Залізничний відділ поліції.