Для Львова закуплять 100 великих автобусів

Ця покупка реалізовується у рамках проекту «Міський громадський транспорт України». Сьогодні депутати затвердили ухвалу «Про підтримку участі ЛКП «Львівелектротранс», ЛК АТП № 1 та ЛКП «Львівавтодор» у ньому.

«Було проаналізувано пропозиції виробників рухомого складу та зроблено висновок, що більш доцільним є придбання 100 великих автобусів замість 60 великих та 60 малих.

Вартість одного великого автобуса в середньому на 30% більша від малого автобуса, у той же час пасажиромісткість – більша на 50%. Окрім цього, великі автобуси мають ряд якісних переваг, що стосуються комфорту пасажирів», – розповіла Ірина Кулинич, директор департаменту економічного розвитку ЛМР.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий наголосив на тому, що громадський транспорт міста потрібно оновлювати, оскільки стан теперішнього є критичним.

Щоправда, коли саме відбудеться покупка – невідомо. Проект фінансує Європейський інвестиційний банк, тож кошти можуть надійти аж через два роки.