Через тиждень у Львові назвуть найкращих журналістів України (список фіналістів)

Засновник премії – голова благодійного фонду «Мрії збуваються» Віталій Ломакович, грошовий фонд – 175 тисяч гривень. Премію вручатимуть з метою підтримувати та розвивати якісну, професійну, незаангажовану журналістику в Україні.

До участі допускалися журналісти, які є громадянами України або працюють тут на постійній основі, мають чітку громадянську позицію.

«В Україні, на жаль, немає державної програми підтримки журналістів, а приватних ініціатив не так багато і кілька премій припинили існування через банальний брак коштів. Тому ми вирішили зробити свій внесок у покращення українського медіапростору», – розповів засновник премії Віталій Ломакович.

Відбір переможців відбувався у два етапи: протягом першого етапу експертне журі премії сформувало короткий список фіналістів (це 14 осіб). І протягом 2017 року експерти слідкували за їхньою діяльністю, аналізували журналістські матеріали цих авторів.

У складі експертної групи премії: кращі журналісти та медіа фахівці України, серед яких: Ігор Балинський (кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики УКУ), Вахтанг Кіпіані (український журналіст, публіцист, історик), Володимир Цибулько (український поет, перекладач та есеїст), Тарас Дзюбанський (очільник Центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас»), Юліана Лавриш (викладач кафедри нових медій Львівського національного університету імені Івана Франка, журналіст газети «День»), Роман Бочкала (журналіст, воєнний репортер співзасновник і координатор ГО «Стоп корупції»).

Короткий список фіналістів премії:

Журналісти-розслідувачі

Олексій Шалайський (Наші гроші)

Дмитро Гнап (Слідство. інфо)

Денис Бігус (Bihus.Info)

Михайло Ткач (Схеми, Радіо Свобода)

Наталка Седлецька (Схеми, Радіо Свобода)

Воєнні репортери

Андрій Цаплієнко (1+1)

Політичні журналісти

Сергій Рахманін (Дзеркало тижня)

Павло Казарін (УП, ICTV)

Соня Кошкіна (Лівий Берег)

Віталій Портников (Еспресо.tv)

Петро Шуклінов (ЛІГА.net)

Історична журналістика

Олександр Зінченко (Історична правда)

Культурна журналістика

Олег Вергеліс (Дзеркало тижня)

Авторська журналістика

Роман Вінтонів (UA:Перший)

14 грудня експертне журі назве трійку найкращих журналістів України з оголошенням їхніх найвагоміших цьогорічних матеріалів. Переможці отримають дипломи премії та грошові сертифікати (100 тис. грн – за перше місце, 50 тис. грн – за друге, 25 тис. грн – за третє). Премія «Високі стандарти журналістики» планується як щорічна.