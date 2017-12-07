Арена Львів може стати власністю обласної ради

«Сьогодні спільно із Держсекретарем Мінмолоді і спорту Олегом Нємчиновим провели вже другу нараду, аби реально оцінити стан справ і перспективу стадіону. Є те, з чого треба починати. На державному, обласному та міському рівні виробити СПІЛЬНЕ бачення розвитку інфраструктури», – зазначив Володимир Гірняк.

За його словами, для початку на стадіоні треба запустити електропідстанцію та каналізаційний колектор, які поки що навіть не здані в експлуатацію і почали руйнуватися. Крім того, потрібно переглянути транспорту розв’язку, оскільки добре сполучення є одним із головних факторів, які сприятимуть розвитку стадіону.

«Наразі маємо факти: більше 700 мільйонів боргу та завершений минулий рік із збитком для підприємства близько мільйона гривень. Ну і що найголовніше – друга черга будівництва Арени-Львів не здана в експлуатацію як така. Аби це зробити треба 334 млн.грн. Ймовірно, розпочнемо із техаудиту, інвентаризації та коригування самого проекту відповідно до нинішніх реалій», – сказав чиновник.

Зараз стадіон Арена Львів належить державі. Нагадаємо, за 9 місяців цього року збитки стадіону становлять понад 600 тис. грн.

Додамо, що стадіон «Арена Львів» працює у Львові з 2012 року. Його будівництво коштувало державі понад 2,6 млрд гривень. Це один із трьох найдорожчих стадіонів України, а за величиною він – на четвертому місці.

Протягом минулих років спортивна арена була домашнім полем, зокрема, для ФК «Шахтар» та «Карпати». Цьогоріч тут в основному грають «Верес» і «Зоря». Також на стадіоні проводять корпоративні заходи. Однак усі ці події не покривають затрат на обслуговування «Арени Львів».