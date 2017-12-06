Завтра у Львові буде слизько та вітряно

Синоптики прогнозують на завтра ожеледицю на дорогах і пориви вітру

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області та у Львові 7 грудня на дорогах – ожеледиця, місцями пориви західного вітру, 15 – 20 м/с.

Так, завтра, 7 грудня, синоптики прогнозують вночі часом дощ, вдень невеликий дощ, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1 – 3° тепла.

8 грудня синоптики прогнозують без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3 – 8° тепла.

9 грудня синоптики прогнозують часом дощ з переходом в мокрий сніг та сніг. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря впродовж доби 0 – 5° тепла.

Мерія застерігає водіїв бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами, обов’язково вмикати фари. Слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості та стан транспортного засобу.

Вкрай обережними просять бути і пішоходів: носити взуття з неслизькими підошвами, бути обережними біля будинків, адже з дахів можливі зсуви снігу, а також переходити лише у спеціально відведених місцях.