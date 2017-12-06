Завтра перша медіатека в Рясному може офіційно отримати приміщення

Уже завтра, 7 грудня, під час сесії Львівської міської ради депутати голосуватимуть за укладання договору купівлі-продажу між ЛМР та ТзОВ «Бізнес-Вектор ДК» нежитлових приміщень на вул. Ковалика, 1, де ще до Нового року має запрацювати перша медіатека у мікрорайоні Рясне

Про необхідність створити медіатеку в Рясному першими заявили депутати, які представляють Шевченківський район, з фракції «Народний контроль». Понад рік Ірина Оршак, Михайло Дідух і Віталій Свінціцький домагалися від виконавчої влади міста піти на зустріч ряснянцям.

«Ще у 2016 році підготувала перший запит про те, щоб у Рясному виділили приміщення для організації дитячо-молодіжного центру чи медіатеки, яких у мікрорайоні взагалі нема. Пропонувалися різні варіанти. Але одні приміщенні були в занедбаному стані, інші – в оренді в різних ГО. Відтак вирішили, що оптимальний варіант – придбати нове приміщення. Зійшлися на вулиці Ковалика, 1. Тут уже практично проведені всі роботи для запуску медіатеки. Залишилося тільки встановити обладнання. Ну, й офіційно узаконити передачу приміщення місту. Разом із колегами Віталієм Свінціцьким, Михайлом Дідухом переконані, що врешті медіатека стане одним із найпопулярніших місць для проведення дозвілля молоді в Рясному», – говорить депутат Ірина Оршак.

За її словами, винесення у сесійну залу ухвали про укладання договору купівлі-продажу – один із тих прикладів, коли чиновники дослухалися до думки депутатів і в результаті такої співпраці переможцем буде громада міста.

«Наразі йдеться про відкриття тільки першої медіатеки в Рясному. Надалі працюватимемо, щоб у мікрорайоні зростала кількість громадських просторів, медіатек, місць для активного і корисного дозвілля», – додає Михайло Дідух.

Зокрема, як повідомив депутат фракції «Народний контроль» Віталій Свінціцький, уже є домовленість із одним із забудовників про надання площі на вул. Величковського, 5 під медіатеку в Рясному-2.

Нагадаємо, сьогодні Виконком ЛМР погодив виділення 8 млн грн на придбання нежитлових приміщень загальною площею 173,9 м кв на вул. Професора І. Ковалика, де планується медіатека в Рясному.