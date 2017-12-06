Завтра до Львова привезуть тіло Віктора Матюхіна, який загинув на Донбасі

Героя поховають на Личаківському кладовищі у п’ятницю, 8 грудня

Бійця Першої штурмової роти ДУК ПС Віктора Матюхіна, який загинув ус. Піски 4 грудня, поховають у Львові на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань №76 у п’ятницю.

Завтра його тіло привезуть до Львова. О 19.00 відбудеться парастас у каплиці Івана Хрестителя на вул. Пекарській, 52.

Похорон бійця відбудеться в п’ятницю, 8 грудня. О 10.30 домовина з тілом вирушить з моргу. Об 11.00 відбудеться чин похорону у Гарнізонному храмі св. ап. Петра та Павла на вул. Театральній, 11. Об 11.45 домовину з тілом із храму повезуть на Личаківське кладовище. Чин погребіння розпочнеться о 12.00 на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань №76.

Віктор Олексійович Матюхін народився 09.05.1966 року. Служив у Першій Штурмовій Роті ДУК ПС. Загинув внаслідок обстрілу в с. Піски. У героя залишилась дружина.

Зі слів друзів, Віктор переїхав з Казахстану в Україну, вивчив мову. Проживав у Львові. Став на захист нашої країни.