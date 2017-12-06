У Рясному біля «Сільпо» збили на смерть людину

Як повідомили на «Гарячій лінії міста», за інформацією швидкої медичної допомоги, о 17.06 до станції швидкої медичної допомоги надійшов виклик про ДТП у Рясному. ДТП сталася поблизу супермаркету «Сільпо». Як констатували медики, смерть настала ще до їхнього приїзду. За попередніми даними, загинув невідомий чоловік віком близько 30 років.

Тим часом на facebook-сторінці спільноти «Варта-1» повідомили, що внаслідок ДТП загинула жінка. За непідтвердженими даними, її збили на пішохідному переході. Водій утік з місця пригоди, проте вже невдовзі поліцейські знайшли автомобіль.