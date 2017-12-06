У Львові змінили керівників районних адміністрацій

Як повідомив сьогодні на апаратній нараді міський голова Львова Андрій Садовий, з 11 грудня відбудуться кадрові зміни серед керівників районних адміністрацій міста

Головою Галицької районної адміністрації призначено Андрія Зозулю, який досі виконував обов’язки голови та був заступником голови цієї адміністрації.

Галину Гладяк призначено головою Сихівської районної адміністрації. Вона досі була головою Залізничної районної адміністрації.

Головою Залізничної районної адміністрації призначено Тараса Гниду, який досі очолював Франківський район.

Виконувати обов’язки керівника Франківської районної адміністрації буде Орест Тимчишин, який досі був заступником голови цієї адміністрації.

Водночас міський голова повідомив, що Наталія Демкович написала заяву на звільнення. Відтак, в.о. начальника управління соціального захисту ЛМР призначено Ігоря Кобрина, який є заступником начальника управління.

Довідка

Гнида Тарас Григорович народився 30 листопада 1971 року, с. Богданівка Буського району Львівської області.

Освіта:

1996-2002 – Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність інженер-геодезист, кваліфікація – геодезія, картографія та землевпорядкування.

Закінчив Львівський університет бізнесу та права, спеціальність – медіа-комунікації, магістр з медіа-комунікації.

Досвід роботи:

Трудову діяльність розпочав у 1989 році, працюючи слюсарем-ремонтником СПО «Райдуга».

1989-1991 – служба в армії.

З березня 1994 року працював на посаді лісника Куткірського лісництва Буського району Львівської області, а з 1995 року – майстром лісу.

З травня 1999 року до листопада 1999 року працював інженером у ЖЕК №209. Франківського району м. Львова, а з листопада 1999 року до серпня 2000 року – начальником філії ПП «Смоляр».

У серпні 2000 року призначений директором ГДКП «РАС».

З жовтня 2013 року до лютого 2015 року працював директором ЛКП «Тополя-406».

З лютого 2015 року – начальник відділу житлового господарства Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради.

З 31 грудня 2015 року переведений на посаду голови Франківської районної адміністрації Львівської міської ради.

З 11.12.2017 – голова Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради.

Зозуля Андрій Зіновійович народився 15.02.1976 року у м. Перемишляни Львівської області.

Освіта:

1993-1998 – Львівський державний аграрний університет (спеціальність – промислове та цивільне будівництво, кваліфікація – інженер-будівельник);

2010-2012 – Львівський регіональний інститут Державного НАДУ при Президентові України (спеціальність – державне управління, кваліфікація – магістр державного управління).

Досвід роботи:

З 11.02.2013 до 10.12.2017 – заступник голови з питань житлово-комунального господарства Галицької районної адміністрації Львівської міської ради.

З 14.06.1999 до 11.02.2013 – робота у Перемишлянській районній державній адміністрації

З 01.07.1998 до 10.06.1999 – робота у ТзОВ «Перемишлянський сортонасіневий завод».

Гладяк Галина Михайлівна народилася 12.12.1975 року у с. Якимчиці Городоцького району Львівської області.

Освіта:

1994 – Львівський житлово-комунальний технікум, спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит»;

2004-2008 – ЛНУ ім. Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – фінанси, кваліфікація – економіст.

Досвід роботи:

1996-2002 – ЛКП «Левандівка» (ЖЕК №306) на посаді різноробочого, бухгалтера-касира, бухгалтера по зарплаті.

2002-2006 – головний бухгалтер ЛКП «Сяйво».

2006-2007 – директор ЛКП «№502».

2007-2008 – директор ЛКП «№500».

2008-2014 – начальник відділу житлового господарства Личаківської районної адміністрації ЛМР.

25.07.2014 – 31.05.2017 – заступник голови Личаківської районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства.

01.06.2017 – 10.12.2017 – голова Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради.

Тимчишин Орест Степанович народився 31.03.1975 року у с.Лопушна Перемишлянського району Львівської області.

Освіта:

1990-1994 – Львівський житлово-комунальний технікум, спеціальність – будівництво та експлуатація будівель і споруд, кваліфікація – технік-будівельник;

1996-2002 – Львівська комерційна академія, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – магістр з економіки та підприємництва;

2011-2014 – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність «Державне управління», кваліфікація – магістр державного управління.

Досвід роботи:

Жовтень 2002 – травень 2005 – директор ЛКП «Центральне» Галицького району;

Травень 2005 – червень 2010 – начальник відділу житлового господарства Галицької районної адміністрації;

Липень 2010 – грудень 2011 – начальник відділу житлового господарства Франківської районної адміністрації

Грудень 2011 – досі – заступник голови з питань житлово-комунального господарства Франківської районної адміністрації.