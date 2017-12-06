На Сихові хочуть збудувати хмарочос

Сьогодні виконком міської ради затвердив містобудівні умови й обмеження для проектування об’єкта будівництва багатоквартирних житлових будинків із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом. Про те, чому місцеві жителі не довіряють намірам забудовника та що бачать на території забудови дізнавалась наші кореспонденти.

Замовником будівництва є ТзОВ «Авалон статус», яке пов’язують з одіозним бізнесменом, депутатом Львівської міської ради Григорієм Козловським. Проект компанії передбачає будівництво 6 багатоповерхівок і двох офісних будівель. Висота однієї з останніх забудов сягатиме до 90 м, а це 25 поверхів.

«Стратегічно цей об’єкт будівництва неоднозначний. З одного боку, є позитив, адже в ньому мають створити 1,5-2 тисячі робочих місць. Та, з іншого боку, одна з небезпек, про яку часто говорили учасники робочої групи – те, що це швидка забудова, без розбудови відповідної транспортної та соціальної інфраструктури», – розповів Андрій Пундор з Інституту міста, який брав участь у розробці стратегії розвитку району Сихів.

Відповідно до Плану зонування міста, на території проспекту Червоної Калини, що поряд із супермаркетом «Арсен», може бути лише нежитлова забудова. Наразі тільки 40% ділянки передбачена під комерційні, ділові та громадські приміщення. Та в громадській організації «Кращий Сихів» кажуть, що району критично бракує садків і шкіл. А їх інвестор збудувати не обіцяє. Сихів – найбільш густонаселений район Львова, а на території, де збудують комплекс переповнені садки та школи. Проект передбачає будівництво 1200 квартир.

«Ми не заперечуємо проти будівництва як такого. Вважаємо, що на Сихові бракує багатьох місць громадської забудови: кінотеатрів, садків, шкіл, місць розвитку, кафе…Ми закликаємо інвестора дотриматись закону і включити у забудову Г2 (зона центру ділової, громадської діяльності районного (місцевого) значення, – ред.) саме те, що там могло б бути», – зазначила керівник організації Наталія Піпа.

Архітектор Маркіян Максим’юк також не впевнений, що інвестор виконає всі обіцянки. Адже так львівські забудовники робили неодноразово.

«Забудовник декларує 9 черг поетапного будівництва. Уявімо, що інвестор почав будувати спершу житлові будинки, а на останніх етапах – два офісні. Припустимо, компанія «банкрутує». І все, офісних приміщень не будують. Тому нашою вимогою є почати будівництво з громадських приміщень», – говорить архітектор, член «Групи 109» Маркіян Максим’юк.

Натомість міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що щасливий від того, що на Сихові з’явиться найбільший у Львові торгівельно-офісний комплекс.

Додамо, що околиці парку Івана Павла ІІ на Сихові активно забудовують: за супермаркетом на просп. Червоної Калини, 58 нині розташований цілий житловий комплекс від будівельної компанії «Еко-Дім». Також поряд з ТЦ «Інтерсіті» на місці автостоянки мають намір звести новий спорткомплекс.