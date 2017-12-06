У гіпермаркетах «Епіцентр К» – Всеукраїнський ярмарок вакансій

У рамках соціального проекту «Живи та працюй в Україні» 8 грудня Державна служба зайнятості спільно з Національною мережею будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К» проводить Всеукраїнський ярмарок вакансій

Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості

У Львівській області торговельну мережу представляють львівські магазини, що знаходяться за адресами: вул. Городоцька, 302, вул. Б. Хмельницького, 188а, вул. Щирецька, 7 (гіпермаркет «Нова лінія»), а також у м. Стрий (вул. Ольжича, 18) та у Пустомитівському районі (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30).

Пошуковців роботи запрошують узяти участь у ярмарках вакансій і безпосередньо у працедавця ознайомитися з пропонованими умовами праці. Відвідувачі гіпермаркетів також матимуть змогу віч-на-віч поспілкуватися зі спеціалістами центрів зайнятості, почути відповіді на запитання щодо змісту соціальних послуг, пов’язаних з працевлаштуванням, пройти профдіагностичне тестування, отримати кваліфіковану допомогу у написанні резюме тощо.

Початок Всеукраїнського ярмарку вакансій – об 11.00.