У День ЗСУ військовослужбовці отримали позашляховик

За останні роки українські Збройні сили відчутно змінились. Бойова підготовка солдатів і офіцерів, оволодіння сучасною військовою доктриною та новими видами озброєння, за твердженнями спеціалістів, ставлять наше військо в один ряд із провідними арміями світу.

Та все ж мобільне забезпечення військових підрозділів бажає кращого. Адже неможливо за такий короткий термін повністю переоснастити армію.

Народні депутати України Ярослав Дубневич та Богдан Дубневич уже не вперше проявляють ініціативу з поліпшення боєздатності нашого війська. Цього разу черговий позашляховик буде допомагати нести службу бійцям 58-ї механізованої бригади. Саме цьому підрозділу нещодавно довелося майже 10 годин відбивати шалені атаки російських окупантів на Бахмутському напрямку. Тоді загинуло троє українських військовослужбовців.

«Найкраще привітання до Дня Збройних сил України – це реальна допомога! Ми з братом Богданом Дубневичем, від початку воєнних дій на сході, стараємось оперативно реагувати на нагальні потреби військових і допомагати їм. Цього разу хлопці звернулись з проханням про невеликий прохідний автомобіль. Хай добре їм служить і допомагає виконувати бойові завдання», – каже Ярослав Дубневич.

Юрій, військовослужбовець 58-ї бригади, якому особисто нардеп передав ключі від позашляховика, зазначає: попри те, що армія на сьогодні є достатньо забезпечена, цей джип дуже потрібний на лінії фронту.

«Будь-яка увага до нашого підрозділу укріплює бойовий дух бійців. Це яскраве свідчення того, що кожен українець, допомагаючи військовим, разом з нами прагне перемогти ворога. А такий позашляховик – це справжня знахідка для нас. Ним ми зможемо швидко пересуватися між блокпостами, перевозити все необхідне», – продовжує Юрій.

Цьогоріч це вже 10-й автомобіль, переданий Богданом Дубневичем і Ярославом Дубневичем на потреби українського війська. Нещодавно, в День інженерних військ, повнопривідний джип отримали від нардепів самбірські сапери.