ПриватБанк підключив грошові перекази Welsend

Клієнти ПриватБанку зможуть отримувати грошові перекази Welsend у євро або доларах США у понад 2 800 відділеннях банку по всій Україні

Перекази Welsend за одними з найнижчих тарифів на ринку також можна отримати миттєво на банківські рахунки та картки через онлайн-банк Приват24.

«Наше партнерство з Welsend, однією з міжнародних систем грошових переказів, дає українцям ще більше можливостей підтримати своїх рідних і близьких, в якій би точці світу вони не перебували, – говорить керівник напрямку «Платежі та перекази» ПриватБанку Олексій Путятін. – А завдяки використанню найсучасніших технологій ми зробили отримання та відправку міжнародних переказів простими й комфортними, що дозволило ПриватБанку стати національним лідером цього ринку».

Партнерами Welsend на сьогодні є 53 фінансові установи як в Україні, так і за її межами. Система грошових переказів Welsend представлена більш ніж у 120 країнах світу та налічує понад 250 тисяч пунктів обслуговування.