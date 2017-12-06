Президент підписав закон «Про житлово-комунальні послуги»

Він повинен демонополізувати сферу житлово-комунальних послуг і підвищити їх якість

«Документом осучаснюються правові, економічні та організаційні засади надання споживачам житлово-комунальних послуг, а також запроваджуються новітні моделі договірних взаємовідносин між споживачами та виконавцями послуг, побудовані на принципах відкритості, прозорості та взаємної відповідальності», – зазначають на сайті Президента.

Закон також визначає перелік житлово-комунальних послуг, загальні вимоги щодо їх надання, порядок оплати за них, а також зміни та припинення договорів.

В документів також ідеться про пеню за невчасно оплачену комуналку. З 1 січня 2019 року її будуть нараховувати за кожний протермінований день.

Однак, якщо людина невчасно отримала заробітну плату за конкретний місяць, документальне підтвердження цього звільнить її від штрафу.