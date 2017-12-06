Помер соліст Львівської опери

Сьогодні у Львові помер соліст Львівської національної опери ім. С. Крушельницької Степан Степан

Сьогодні, 6 грудня, помер соліст Львівської національної опери, народний артист України Степан Степан. Про це повідомив на своїй facebook-сторінці його колега Oлег Лукач.

Як інформує IA ZIK, навесні наступного року Степан Степан планував у Львівській опері відзначити свій 80-річний ювілей. Колеги зазначають, що він був прекрасним солістом із чудовим баритоном, товариським, відданим музичному мистецтву.