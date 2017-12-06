П’ять ідей оригінальних подарунків на Миколая

Ідея 1. Подаруйте… себе

Чого найбільше бракує сучасній людині? Правильно, часу. Подаруйте близькій людині (дитині, чоловікові, коханій, батькам) себе. Ось, наприклад, таким чином. Змайструйте або купіть красиву коробочку чи скриньку. Напишіть на окремих маленьких аркушиках 100 цікавих справ, які ви могли б зробити разом (може бути 10, 25, 57, 119 ). Справи можуть найбожевільнішими і найпростішими: «прочитаємо книжку», «підемо в театр», «зліпимо сніговика»…

Щодня власник подарунка може витягати зі скриньки один листочок, а ви зобов’язуєтеся виконувати написане.

Ідея 2. Подаруйте нові можливості

Часто в людини є талант, про який навіть вона сама не здогадується. Допоможіть його розкрити. Подаруйте абонемент на майстер-клас. А їх зараз є чимало. Малювання пряників, випікання тортів, фотошкола, ІТ-курси… Та будь-що. Хтозна, може, саме ви зможете відкрити своїй близькій людині те, що в майбутньому стане її хобі чи навіть способом заробітку.

Ідея 3. Подаруйте хенд-мейд

Наступна ідея – подарунки ручної роботи. Ви не мусите самі хенд-мейдити, пропозицій в Інтернеті зараз – хоч греблю гати. Торти із суші, ковдри ручної роботи, плетені хомутики, намиста з бісеру, іграшки, зшиті конкретно під ваше замовлення, портрети, стільці, мангали… Ідей безліч, усе залежить від уподобань вашого близького, а вам їх краще знати.

Ідея 4. Подаруйте емоції

Останніми роками не виходять із моди святкові фотосесії. І це подарунок справді вартий уваги. Придбайте сертифікат – а людина сама вирішить, коли і як їй зручно його використати.

Ідея 5. Подаруйте адреналін

Можна подарувати трішки адреналіну. Якщо ви готові витратити на Миколайковий подарунок дещо більшу суму, це може бути, наприклад, півгодинний політ з пілотом на невеликому приватному літаку з можливістю покерувати ним, або нагода піднятись у небо на повітряній кулі. Схожим подарунком може бути сертифікат на стрибок із парашутом, похід на іподром чи катання на квадроциклах.

Обираючи подарунок для близьких людей, пам’ятайте: важливою є не стільки його вартість, скільки прояв вашої уваги й турботи про людину, якій ви хочете зробити приємне. І тоді ваш адресат точно залишиться задоволеним.