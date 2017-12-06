Наступного тижня підіб’ють підсумки радіодиктанту національної єдності

Уже 12 грудня слухачі Українського радіо зможуть почути всі подробиці про цьогорічний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який писали в День української писемності та мови, 9 листопада

Про це повідомили на сторінці Радіодиктанту національної єдності з посиланням на координаторку акції, ведучу спецпроекту «XVII Радіодиктант національної єдності» Аліну Акуленко.

12 грудня о 12.00 у прямому ефірі оприлюднять імена цьогорічних переможців акції, наймолодших та найстарших її учасників, обговорять найтиповіші помилки, розкажуть про особливості написання диктанту та оголосять, скільки листів з диктантом було надіслано на адресу Українського радіо.

Нагадаємо, цього року диктант називався «Наші пісні». Його текст прочитав доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, теле- і радіоведучий Олександр Авраменко.

У Києві локацією для спільного написання диктанту національної єдності став головний корпус КНУ імені Тараса Шевченка, на Луганщині – в місті Сєверодонецьк. Охочих також зібрали регіональні радіодирекції Суспільного у Львові, Одесі, Дніпрі, Хмельницькому, Запоріжжі та Івано-Франківську.

Сімнадцятий Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 9 листопада, крім України, писали в Латвії, Литві, Португалії, Словаччині, Румунії, Казахстані, Китаї, Аргентині, США та Канаді. Цього року організатори події – Українське радіо – запросили до написання радіодиктанту посольства України за кордоном, іноземні дипломатичні представництва в Україні та міжнародні культурні інституції. Загалом було надіслано 35 запрошень.

Довідково. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – це унікальний захід, який організовує Українське радіо до Дня української писемності та мови 9 листопада. Національна радіокомпанія України започаткувала акцію ще 2000 року. Відтоді щороку слухачі можуть узяти участь у написанні та з’ясувати, наскільки добре знають мову.

Кожен охочий міг долучитися до акції та написати диктант просто біля приймача. Відтак можна відправити роботу на Українське радіо для перевірки, а можна дочекатися, поки текст з’явиться на сайті чи буде підбито підсумки в прямому ефірі, та перевірити власноруч. До розгляду приймають лише рукописи. Надсилати можна традиційні, паперові листи, а з 2014 року – і в електронному вигляді. У такому разі роботу слід відсканувати або сфотографувати.

Підбиття підсумків і урочистий фінал акції відбувається в грудні. Ведучі й автор у прямому ефірі розповідають про кількість листів, географію, особливості тексту, найбільш поширені помилки.

Текст радіодиктанту викладають на сторінці Радіодиктант національної єдності у соцмережі Facebook і сайті Українського радіо 11 листопада об 11.11. Тож кожен може перевірити власну грамотність. Усі надіслані на радіо диктанти також перевіряють. Імена авторів робіт без помилок озвучують у прямому ефірі.