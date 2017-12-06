На Науковій будуть зупинки із Wi-Fi та новою підсвіткою

Виконком сьогодні надав дозвіл підприємству «БігБорд» на розміщення сіті-лайтів на вул. Науковій, 7-А; вул. Науковій, 29; вул. Науковій, 35-А та вул. Науковій, 51

«Вздовж по вул. Науковій будуть встановлені зупинки нового типу: 5-метрові, з підсвіткою та підключенням до Wi-Fi. Такі зупинки будуть встановлені у межах реалізації проекту «Розумний мікрорайон». На одній з цих зупинок вперше буде розміщено світлодіодний екран», – розповіла директор департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Вона зазначила, що на цей проект використають виключно гроші інвестора. З міського бюджету кошти на це не виділяються.

«Ми провели перемовини з цією компанії і дали розуміння, що інвестувати у Львів – дуже вигідно. Інвестори погодилися на такий експеримент і ми подивимося, як це буде працювати. Якщо Львів і надалі показуватиме динаміку розвитку, то компанія готова і більше вкладати коштів у місто», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

У міській раді сподіваються, що цей екран себе виправдає. Тоді можна буде говорити про розміщення таких же на інших зупинках.