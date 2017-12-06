На Львівщині згорів будинок і його власник

Під час пожежі в будинку у Буському районі загинув власник житла

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» 6 грудня о 03:29. Займання сталося в дерев’яному житловому будинку в с. Соколя Буського району.

На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив будинок. Вогнеборці виявили у будинку тіло власника помешкання, чоловіка 1986 року народження.

Вогонь устиг знищити житловий будинок, проте рятувальникам вдалося не допустити подальшого розповсюдження полум’я й урятувати від згорання ще 2 будівлі. Пожежу локалізували о 04:55 і ліквідували о 05:36.

Причину займання встановлюють.