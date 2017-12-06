Львів’ян запрошують на «Джаз-Коктейль»

Так званий «Джаз-Коктейль» поєднає в собі професійність і шарм студентів провідного викладача джазового вокалу Наталії Барчишак.

«Ми проведемо для вас музичний екскурс від традиційного джазу до свіжих сучасних джазових аранжувань. Драматичні балади, афро-кубинські ритми і звичайно ж «Його величність» – свінг», – зазначають організатори.

Концерт відбудеться 12 грудня о 17:00 у Концертному залі Львівського державного музичного училища ім. С. Людкевича. Вхід вільний.