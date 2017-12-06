Понад половина хворих на грип та ГРВІ на Львівщині – діти

За останній тиждень, з 27 листопада до 3 грудня, захворіло майже 11 тисяч людей. Це майже на 700 осіб більше, ніж попереднього тижня

Як повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України, серед хворих більш ніж 60% – діти до 17 років.

«Протягом минулого тижня було госпіталізовано з діагнозом ГРІ в інфекційні стаціонари області 179 осіб (1,6%), у тому числі 141 дітей віком до 17 років», – розповіли медики.

Також лікарі обстежили 33 людей з підозрою на грип, однак позитивних результатів не виявлено.

Медики наголошують: найефективніший спосіб уберегтися від грипу – це щеплення. Станом на зараз у Львові та області провакцинували трохи більше, ніж 3 тисячі людей. Та більша частина із них – це особи з групи ризику.

Цьогоріч перереєстрацію пройшли 4 вакцини. Це нідерландська «Інфлувак», китайська «Інфлуензе Ваксин», корейська «Джісі ФЛЮ» та французька «Ваксігрип».

Нагадаємо, львівські медики запевнили, що до епідемії грипу готові. Однак наголошують, що спрогнозувати, коли вона буде і чи буде взагалі – неможливо.