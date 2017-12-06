Андрій Содомора прочитає лекцію у міськраді

Андрій Содомора завтра у великій сесійній залі прочитає лекцію на тему «Львів: погляд у завтрашнє із вчорашнього»

7 грудня о 10.00, перед пленарним засіданням сесії Львівської міської ради, з нагоди Дня місцевого самоврядування почесний громадянин Львова Андрій Содомора прочитає лекцію у великій сесійній залі на тему «Львів: погляд у завтрашнє із вчорашнього».

Опісля лекції відбудеться нагородження найкращих працівників з нагоди Дня місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Андрій Содомора – Почесний громадянин міста Львова, письменник, перекладач, кандидат філологічних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Довідка. Содомора Андрій – відомий перекладач, письменник, науковець. Кандидат філологічних наук, професор Львівського національного університету ім. Івана Франка, член Національної спілки письменників України, дійсний член Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка.

Лауреат премії імені Максима Рильського, літературної Нагороди Антоновичів та обласної премії імені Михайла Возняка. Перекладач з старогрецької та латинської мов: Метаморфози Овдія, комедії Арістофана, трагедії Софокла, Есхіла, Евріпіда, Моральні листи до Луцілія Сенеки.

А.Содоморі властиве неперевершене чуття стилю й мови оригіналу, досконале знання сучасної української мови; оригінальні літературні твори.

Прозові твори «Жива античність», «Наодинці зі словом», «Під чужою тінню», «Сивий вітер», «Лініями долі».

Поетичні збірки «Наодинці зі Львовом», «Пригорща хвилин».