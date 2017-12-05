Українець «утеплив» свій мікроавтобус цигарками (фото)

Сьогодні вранці мешканець Волині намагався незаконно вивезти до Польщі майже 4 тисячі пачок цигарок через пункт пропуску «Рава-Руська»

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Близько п’ятої години ранку на виїзд з України смугою руху «червоний коридор» прибув мікроавтобус іноземної реєстрації під керуванням 23-річного українця. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили приховані тютюнові вироби. Загалом під обшивкою бокових стінок і стелі знайшли 3850 пачок цигарок.

Тютюнові вироби вилучили співробітники ДФС. Наразі триває оцінка виявленої контрабанди.