У Шегинях затримали чотирьох українців із підробленими документами

Сьогодні вранці в пункт пропуску «Шегині» на в’їзд в Україну мікроавтобусом прибули четверо осіб, які на паспортний контроль надали закордонні паспорти громадян Румунії.

Під час проведення перевірки документів у інспектора прикордонної служби Мостиського загону виникли сумніви щодо дійсності даних паспортних документів і відміток Держприкордонслужби про перетини державного кордону. Правоохоронці вирішили провести поглиблену перевірку документів, у підсумку якої було встановлено, що вони є частково підробленими: інформаційні сторінки замінено, а в одному паспорті кілька сторінок взяті з іншого документа. Крім того, з’ясували, що відмітки Держприкордонслужби також є підробленими.

Під час подальшого опитування чоловіки зізналися, що є громадянами України, а для уникнення депортації з країн ЄС у зв’язку з тривалим терміном перебування придбали паспорти у Великобританії за 1000 фунтів кожен. Також один із порушників надав паспортний документ громадянина Україна для виїзду за кордон.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України громадяни будуть притягнуті до адміністративної відповідальності рішенням суду. Крім того, в діях громадян вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», про що відповідно поінформували співробітників Нацполіції у Львівській області.