У міськраді відкриють виставку дитячих робіт «Золотий мольберт 2017»

Виставка приурочена 15-річчю заснування Львівської дитячої галереї та 25-річчю заснування Дитячої школи народних мистецтв.

Завершився цьогорічний марафон Міжнародного форуму мистецької творчості «Золотий мольберт слідами Мойсея українського Духа». У рамках Форуму проходив конкурс дитячого пленеру «Золотий мольберт слідами Мойсея українського Духа». Його учасниками стали понад 1800 дітей з різних міст України.

Сотні творчих робіт учасників «Золотого мольберта» представлені на сайті Львівської муніципальної дитячої галереї – artclass.lviv.ua

Організатори закликають усіх охочих зайти на сайт artclass.lviv.ua та проголосувати за талановитих дітей України.

«Дитячі шедеври учасників Золотого мольберта можуть стати у пригоді вчителям на уроках образотворчого мистецтва (адже вік дітей – від 5 до 18 років), а також для батьків, які прагнуть виховувати художньо-естетичні смаки наших дітей.

Усі, хто бажає стати учасником Золотого мольберта у 2018 році, можуть зареєструватися на цьому ж сайті за спрощеною системою», – розповідають організатори.