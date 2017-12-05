У Львові відкрили «Усмішку» для людей із глибокою розумовою неповносправністю

Офіс «Усмішка» розташований на вул. Перфецького, 11. Тут зможуть перебувати протягом дня люди із глибокою розумовою неповносправністю.

«Ми всі різні, але є речі, які нас об’єднують. Це вміння приймати і дарувати любов, це бажання бути потрібним, жити повноцінним життям, бути частиною суспільства. Думаю, що сьогодні здійснилося бажання багатьох наших друзів – бо саме тут, у цьому новому центрі, може народжуватись дружба, тут є спільна праця, спільне дозвілля. Це унікальний шанс, щоби впродовж дня такі люди мали можливість відчувати себе потрібними громаді, відчувати себе частиною суспільства», – сказала директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.

Вона також наголосила, що місто завжди підтримує громадську організацію через реалізацію спільних. В «Усмішці» зможуть одночасно перебувати 13 людей.

«Цей центр, це нове приміщення є дуже важливим для нас, бо тут є розум і серце – є разом і майстерня, і офіс для того, щоби ми могли краще працювати, розуміти одне одного. Саме такий дар цієї програми «Усмішка» – вчитися бути поруч, бо інколи ти не багато можеш сказати, робити, але ти можеш дуже багато бути поруч. Це дуже важливо, що ми можемо бути поруч однин з одним і з людьми, які живуть у місті», – розповіла керівник ГО «Лярш-Ковчег» Леся Ларікова.

Додамо, що ремонт цього приміщення розпочали минулого року. Воно є власністю «Лярш-Ковчег» і повністю адаптоване для людей з особливими потребами.

Тут є основна кімната з кухнею, де друзі разом з асистентами готують обід, займаються арт-терапією, працетерапією, а також сенсорна кімната, де можна усамітнитись і зосередитись на релаксації.

«Денна програма працює 4 дні в тиждень і відрізняється від іншим майстерень «Ляршу» тим, що тут не роблять багато виробів – акцент робиться на творенні глибоких відносин на рівні серця. Учасники програми не є багатослівними, проте більш промовистими є їхній погляд і дотик. Заняття на «Усмішці» плануємо більш індивідуально, залежно від того, що учасники люблять робити», – розповідають організатори.

У мійській раді кажуть, що постійно щороку підтримують проекти цієї громадської організації. В тому числі і фінансово. Лише цього року Львів долучився до проектів «Лярш-Ковчегу» на 124 тисячі гривень.

До слова, ГО «Лярш-Ковчег» налічує близько 100 людей: 63 людини з розумовою неповносправністю і майже 30 асистентів та волонтерів, які щоденно працюють з людьми з особливими потребами.