У ЦНАПах Львова протермінували видачу майже шести тисяч паспортів

Від початку року нею вже скористалися понад 30 тис. осіб. Водночас, оскільки суб’єктом надання цієї послуги є Міграційна служба, то в ЦНАПах, як і в інших відповідних структурах, через підвищений попит є значні затримки у видачі паспортів. Про це повідомили у департаменті адміністративних послуг ЛМР.

Так, у січні 2017 року ЦНАП надав 681 послугу з оформлення і видачі паспортів, у лютому – 1476 послуг, в березні – 1984 послуги, у квітні – 360 послуг (лише в перший тиждень місяця, оскільки був відсутній канал зв’язку і не було технічної можливості прийому документів), у травні – 2315 послуг, у червні – 3855 послуг, липень – 3687, серпень – 3982, вересень – 3970, жовтень – 3577 послуг, листопад – надано 4779 послуг.

Водночас через підвищений попит на виготовлення паспортів, є значні затримки у їх видачі.

«Станом на 30 листопада, враховуючи статистичні дані, є значне протермінування адміністративних послуг з оформлення, видачі та обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також послуги з оформлення і видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку, суб’єктом надання яких є територіальні підрозділи ГУ ДМС у Львівській області. Загальна кількість протермінованих заяв на отримання цих послуг – 5 865, що на 37% більше протермінованих результатів адміністративних послуг, ніж минулого місяця. Зокрема про терміновано: Шевченківський відділ ГУ ДМС у Львівській області – 1 856 заяв, Залізничний відділ ГУ ДМС у Львівській області – 1 058 заяв, Сихівський відділ ГУ ДМС у Львівській області – 1035 заяв, Личаківський відділ ГУ ДМС у Львівській області – 998 заяв, Франківський відділ ГУ ДМС у Львівській області – 918 заяв», – зазначили в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради.

Нагадаємо, подати документи для оформлення паспорта громадянина України можна у територіальному підрозділі ЦНАП м. Львова залежно від реєстрації місця проживання особи. Проте подати документи для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон можна у будь-якому територіальному підрозділі ЦНАП Львова.

«Усі документи оформлюють одразу на місці, відразу відбувається фотографування. Обладнання сучасне, закуплене відповідно до вимог Міграційної служби України, є зв’язок з демографічним реєстром, тобто усі необхідні дані передбачено і враховано, щоб послуга була належної якості», – зазначають у департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради.

Відповідно до наказу Державної міграційної служби України від 03.11.2016 № 280, вартість оформлення паспорта громадянина України в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 279 грн, до 10 робочих днів – 366 грн. Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 557, 32 грн, до 7 робочих днів – 810,32 грн.

Перелік необхідних документів для оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм і паспорта громадянина України для виїзду за кордон є на сайті Львівської міської ради: http://city-adm.lviv.ua/services/directory-services/derzhavni-orhany-vlady/derzhavna-mihratsiina-sluzhba

Нагадаємо, в кожному районі Львова працює Центр надання адміністративних послуг. Зокрема – на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони), просп. Червоної Калини 72а (Сихівський район), вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 354 (Шевченківський район), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район) та вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район). Центри працюють за звиклим графіком: понеділок-вівторок: 09.00 – 18.00, середа – четвер: 09.00 – 20.00, п’ятниця: 09.00 – 17.00, субота: 09.00 – 16.00.

Контакти: інформаційна довідка ЦНАП м. Львова: 297-57-95, ел.пошта: service_center@city-adm.lviv.ua ; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради http://city-adm.lviv.ua/services/