Театр ляльок проводить благодійну кампанію для допомоги трирічній дівчинці

У Львівському академічному обласному театрі ляльок відбуваються благодійні покази вистав для дітей і батьків, щоб спільно допомогти трирічній Катерині побороти недугу очей

Дитячий телевізійний театр «Юрашки» здійснить прем’єрні покази вистав «Круть і Верть – секретні спецагенти» та «Фарбований Лис».

Під час показів вистав відбудеться благодійний аукціон ікон на склі, які спеціально намалювали діти-актори.

Кошти з реалізації квитків та аукціону передадуть сім’ї маленької Катрусі. Участь кожного глядача у виставі – це благородний внесок для здійснення великої мрії маленької дівчинки Катрусі.

Остання вистава відбудеться у приміщенні Львівського театру ляльок (Львів, площа Данила Галицького, 1) 9 грудня (субота) – о 17:00.

Замовлення запрошень: 0969408307. Благодійний внесок – 50 гривень.