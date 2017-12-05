Сьогодні – Міжнародний день волонтерів

Тема Дня 2017 року: #VolunteersActFirst. Тут. Скрізь (Волонтери діють першими)

Цей день дає змогу добровольцям та різноманітним організаціям, які працюють у цій сфері, відсвяткувати свою роботу, поділитися своїми цінностями та розповісти про себе на рівні спільнот, неурядових організацій, організацій системи ООН, уряду та приватного сектору.

Окрім щорічної мобілізації тисяч добровольців, Програма добровольців ООН (ДООН) тісно співпрацює з партнерами й урядами в частині розробки національних програм волонтерів для створення структур, що сприяють виникненню і закріпленню основ волонтерства на місцевому рівні в окремих країнах.

Користуючись послугами онлайнової добровольчої служби, волонтери можуть узяти участь в процесі сталого розвитку людського потенціалу шляхом підтримки мережевої діяльності з розвитку організацій.

Тема День волонтерів цьогоріч присвячена самовідданій праці волонтерів як перших респондентів у періоди криз. Навколо нас безліч волонтерів. Вони відгукуються на потреби людей і, ризикуючи власним життям, приходять на допомогу людям в умовах конфліктів і гуманітарних криз, попри небезпеку, з прагненням простягнути руку допомоги нужденним. Цього року відзначаємо внесок добровольців на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

Програма добровольців Організації Об’єднаних Націй (ДООН) мобілізує тисячі волонтерів по всьому світу, сприяючи встановленню миру і розвитку. ДООН виступає за зміцнення ролі волонтерів і тісно працює з партнерами у сфері включення добровольчої діяльності в програми розвитку. Щорічно понад 6500 добровольців ООН працюють у взаємодії з підрозділами ООН у найскладніших умовах по всьому світу. 12 000 добровольців ООН, діючи дистанційно, виконують понад 20 000 завдань по лінії ДООН Online.

В Україні волонтерська діяльність набула нових масштабних форм під час Революції Гідності та російської агресії на сході країни. Завдяки волонтерам українські воїни, які першими вирушили на Донбас, отримали одяг, взуття, засобі захисту, загалом відчули турботу й опіку. Українські волонтери й сьогодні допомагають воїнам на Донбасі, пораненим у медичних закладах, родинам загиблих.