Синоптики прогнозують завтра на дорогах ожеледицю, мокрий сніг і дощ

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області та у Львові 6 грудня на дорогах – ожеледиця, вранці та вдень пориви західного вітру 15 – 20 м/с, часом мокрий сніг і дощ

Мерія застерігає водіїв бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, обв’язково вмикати фари. Слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Максимально обережними просять бути і пішоходів: носити взуття з неслизькими підошвами, бути обережними біля будинків, адже з дахів можливі зсуви снігу, а також переходити лише у спеціально відведених місцях.

Так, завтра, 6 грудня, синоптики прогнозують часом мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1 – 3° тепла.

7 грудня синоптики прогнозують вночі та вранці дощ, подекуди з мокрим снігом. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла.