Симуляційна гра «Модель НАТО» відбудеться у Львові

Проект передбачає цікаві лекції від експертів у сфері оборони та безпеки, дискусії учасників та написання фінального документа – як результату всіх обговорень і перепитій під час проекту. Гра є авторським напрацюванням колективу організації Інститут Суспільних Ініціатив, і творці сподіваються молодь отримає чудову нагоду якісно підвищити свої компетенції.

Як заявив організатор, представник Інституту Суспільних Ініціатив, Віталій Сергійчук «У молоді є великий запит на практичні знання та розвиток власних здібностей. На жаль, у багатьох випадках, система освіти пропонує багато теорії, і деколи доволі застарілої, тому молодь не має доступу до реалій і часто виходить на ринок праці непідготовленою. Проект «Модель НАТО 2017» має на меті не лише обговорення євроатлантичних питань, а й підвищення рівня дебатування, впевненості, вміння презентувати себе, тощо. Це корисно для практично всіх професій».

Захід організовує ГО «Інститут Суспільних Ініціатив» та за підтримки Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської Обласної Державної Адміністрації та Українського Католицького Університету.

Відкриття відбудеться з 10:30 до 12:00 у пятницю в приміщенні УКУ (вул. Свєнціцького 17).

За проектом можна слідкувати на сторінці організації в мережі Facebook: facebook.com/SIIUkraine