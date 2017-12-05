СБУ затримала Міхеїла Саакашвілі

Сьогодні, 5 грудня, співробітники СБУ спільно з представникам Генеральної прокуратури України у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України, затримали за місцем проживання у Києві Міхеїла Саакашвілі. Про це інформує прес-центр СБУ.

У СБУ повідомили, що правоохоронці у присутності адвоката Саакашвілі оголосили йому про підозру в скоєнні злочину. Планується його допит слідчими.

Частина 1 ст. 256 ККУ «Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності» звучить так: «Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та укриття Їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють Їх злочинній діяльності» та передбачає як покарання позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.