Новорічно-різдвяні заходи у Львові вже стартували (програма)

Під час новорічних та різдвяних свят на мешканців і гостей Львова чекає цікава та насичена подіями програма

Цьогоріч новорічно-різдвяні заходи у місті розпочалися зі світла Вифлеємського вогню – у неділю в Архикатедральному Соборі Святого Юра під час святкового Богослужіння зі святилища Собору винесли Вогонь, привезений напередодні з Вифлеєму.

«Цьогорічна програма новорічно-різдвяних заходів у місті є більшою і зміненою, аніж минулого року. Цьогоріч ми маємо хороший приклад хорошої і доброї співпраці міста з церквою, з громадськими організаціями, хоровою капелою «Дударик» і підприємцями. Нас тішить, що цього року ми в такій спільній праці.

Офіційно програма стартувала в неділю зі Святоюрської площі, і з цією атмосферою світла, тепла, добра будемо святкувати. Також змінено цьогорічну ялинку і її відкриття. «Пласт» традиційно привозить Вифлеємський вогонь до Львова», – зазначила Марта Іванишин, директор ЛКП «Довженко центр».

Новорічно-різдвяна програма у місті Лева продовжується із відкриття відомих ярмарків на проспекті Свободи та на площі Ринок, із 9 грудня. Гості поринуть у святкову і теплу домашню атмосферу, яка пануватиме до 15 січня.

«Дев’ятий ярмарок у місті Львові розпочне свою роботу 9 грудня та триватиме до 15 січня. Є низка традиційних заходів, які відбуваються з року в рік в межах ярмарку. Це Міжнародний різдвяний фестиваль, 7-8 січня, Конкурс льодових скульптур, а також цікаві майстер-класи, які проводять для дітей.

Новинкою цьогорічного ярмарку є те, що з 10 грудня розпочне роботу хатинка Святого Миколая. Усі охочі можуть привести своїх дітей на площу перед Львівською оперою на зустріч із Миколаєм. Кожна дитина, яка завітає у цю хатинку, отримає солодкий подарунок та фото на пам’ять.

Дуже приємно, що цього року ми вперше долучилися до розробки концепції міської ялинки. Ми запропонували своє бачення міськраді, погодили проект. Цьогорічна ялинка буде 18-метрова і її встановлення розпочнеться вже наступного понеділка. Ми закупили гірлянду, ілюмінацію привезли з-за кордону, близько 8 км. Вся ялинка буде з ілюмінацією, на якій не буде іграшок, але внизу біля ялинки встановлять декорації-подарунки різних висот: 1,5м, 1,2м та 0,5м. Вибираючи таку концепцію, ми хотіли, щоб не тільки туристи, а й львів’яни відчули затишок в самому центрі міста.

Окрім цього, в межах ярмарку вперше буде проведено конкурс на оформлення свого будиночка. Ми оголосили підприємцям про цей конкурс. Розробили певні критерії оцінювання і дуже надіємося, що підприємці будуть свідомими і докладуть максимум зусиль для того, щоб їхній будиночок переміг», – додала Ольга Гренюх, арт-директор компанії «Львівські ярмарки».

Центральна ялинка Львова, яку відкриють 17 грудня, змінює концепцію на користь найкращих європейських традицій – 18-метрову красуню одягнуть у монохромні іграшки та вишукану ілюмінацію. В день відкриття Львівський осередок Національної скаутської організації «Пласт» передасть мешканцям міста Вифлеємський Вогонь Миру.

«Ми, пластуни, щорічно поширюємо Вифлеємський вогонь. І 17 грудня, на відкритті міської ялинки ми будемо розпочинати естафету поширення цього вогню Миру, який несемо щороку. Усе це буде відбуватися на урочистостях відкриття ялинки біля Оперного театру. Кожен мешканець, який буде на відкритті, зможе собі додому взяти Вифлеємський вогонь», – розповів Матвій Дух, голова осередку Пласту у Львові.

«Капела «Дударик» радіє нагоді долучитися. Щодо самої ялинки, то наша місія дуже проста: зробити так, щоб вам усім було радісно і весело. Найменші наші діточки виконуватимуть «Щедрик» у новому звучанні. Також ми шукали пісню, яка би могла об’єднати все, і знайшли. Вона називається «Новорічна».

Також маємо щасливий період співпраці з «Довженко центром». Центр запросив «Пригоди Святого Миколая», і ми запропонували провести спільну акцію «Подаруй дитині свято», – зазначив Дмитро Кацал, Львівська державна академічна хорова капела «Дударик» ім. М. Кацала.

Літургії у виконанні капели «Дударик» лунатимуть 19 грудня, на свято св. Миколая у церкві св. Миколая, а також у 31 грудня у храмі Святого Лазаря.

Традиційну для міста шопку з дерев’яними двометровими скульптурами почнуть монтувати 23 грудня на площі Ринок.

Увечері 31 грудня оперний театр стане незвичайним арт-об’єктом, адже на його фасаді створять неймовірне 3D-маппінг шоу.

Святкова ілюмінація довкола площі Ринок та різдвяне оздоблення на алеї проспекту Свободи з 22 арками з ілюмінацією та новорічним декором, які встановили організатори ярмарку та підприємці-учасники, додадуть Львову відчуття новорічної казки.

У переддень Різдва, 6 січня, святковий настрій створить щорічна традиція винесення Дідуха, яка супроводжуватиметься колядами та співами.

Дворик Ратуші 7 та 8 січня перетвориться на сцену для театру «Воскресіння», який покаже неймовірну різдвяну виставу «Коли ангели спускаються на землю»

А з 7 до 9 січня Музей народної архітектури та побуту представить свою програму святкувань «Різдво в Гаю», де можна буде побачити, як колись святкували Різдво в українському селі, а також разом поколядувати з вертепами та створити особливу родинну атмосферу.

Лунатимуть колядки у центрі міста й 8 січня, коли центральною частиною Львова пройде святкова Хода звіздарів

Окрім цих заходів, у програмі новорічних та різдвяних святкувань заплановано безліч цікавих та по-домашньому теплих атракцій.

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