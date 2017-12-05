Не впасти на льоду. Як пішоходам вберегтися під час ожеледиці

Щороку через ожеледицю в Україні страждають люди. Часто через неправильну поведінку отримують серйозні травми. Публікуємо список порад від рятувальників, які допоможуть вам вистояти перед природними випробуваннями взимку.

Перед виходом із будинку наліпіть на підошву свого взуття лейкопластир чи шматочок поролону. При ходьбі вам це не заважатиме, а ось від падіння врятує. Також можна намазати підошву чи підбори клеєм (наприклад, «Момент»), а після цього поставити взуття на пісок.

Рятувальники наголошують – у таку пору краще обійтися без високих підборів.

Тим паче небезпечно виходити в ожеледицю на вулицю літнім людям без супроводу. Якщо ж є нагальна потреба, не соромтеся й візьміть із собою ціпок чи будь-яку палицю.

Якщо ви вже на дорозі і бачите, що слизько – просто будьте завжди напоготові та не втрачайте пильність.

«Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах, а ступайте на всю підошву. Руки повинні бути не зайняті торбами. Пам’ятайте, що поспіх збільшує небезпеку слизоти, тому виходьте із будинку не поспішаючи», – рекомендують у ДСНС.

Корисними будуть і такі поради:

Падайте в ожеледицю з мінімальним збитком для свого здоров’я. Відразу присядьте, щоб знизити висоту. У момент падіння згрупуйтеся, напружте м’язи, а доторкнувшись до землі, обов’язково перекотіться – удар, спрямований на вас, розтягнеться і витратить свою силу при обертанні.

Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і більш важких травм, особливо переломів.

Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що додає травмувань.

Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах особливо. Можна впасти та вилетіти на дорогу, а автомобіль може виїхати на тротуар.

Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та у ожеледицю. Пам’ятайте, що у ожеледицю значно збільшується гальмовий шлях машини і падіння перед автомобілем, що рухається, приводить як мінімум до каліцтв, а можливо і до загибелі.

Небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп’яніння травми частіше всього важкі, всупереч переконанню, що п’яний падає завжди вдало. У стані сп’яніння люди не так чутливі до болю і за наявності травми своєчасно не звертаються до лікаря, що згодом додає проблем і неприємностей.

Якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль в суглобах, утворилися пухлини – терміново зверніться до лікаря в травмпункт, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками.

Тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тротуару. Взимку, особливо в містах, дуже велику небезпеку становлять бурульки. Найбільш небезпечними бурульки є в період танення льоду та снігу.