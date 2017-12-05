Наступного року 32 дітям-сиротам закуплять власне житло

Загальний обсяг фінансування у 2018 році становить майже 7 млн грн з обласного бюджету

Львівська обласна рада сьогодні, 5 грудня, розглянула та затвердила Регіональну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2018-2020 роки.

Основними завданнями реалізації Програми на 2018–2020 роки є забезпечення житлом 243 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом придбання за рахунок коштів обласного та інших місцевих бюджетів і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством:

– у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках з первинного та вторинного ринків;

– житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб, та земельних ділянок, на яких вони розміщені;

– реконструкції (ремонту) житла.

Загальний обсяг фінансування у 2018 році становить майже 7 млн грн з обласного бюджету. За ці кошти планують придбати 32 помешкання.

Довідково:

Станом на 1 жовтня 2017 року із кількості 2289 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

– мають житло на праві користування – 1813 дітей;

– мають житло на праві власності – 373 дитини;

– не мають власного житла – 103 дитини.

Станом на 1 жовтня 2017 року мають житло в непридатному для проживання стані 129 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В органах опіки та піклування на квартирному обліку перебуває 140 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.