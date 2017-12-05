На Донбасі загинув мешканець Львова

Учора внаслідок обстрілу в селі Піски загинув боєць Першої штурмової роти ДУК ПС Віктор Матюхін.

Віктор Олексійович Матюхін народився 09.05.1966 року. Служив у Першій штурмовій роті ДУК ПС. У героя залишилася дружина.

За словами друзів, Віктор переїхав в Україну з Казахстану, вивчив мову. Проживав у Львові. З початком війни на сході став на захист нашої країни.

Деталі щодо чину похорону будуть повідомлені згодом.