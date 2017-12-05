Мешканців області закликають не вирубувати ялинок

Департамент екології та природних ресурсів звертається до мешканців Львівщини з проханням не вирубувати зелених красунь, а знаходити альтернативні рішення під час святкування зимових свят, що дозволять зменшити випадки несанкціонованої вирубки ялинок.

У торгових центрах, супермаркетах і на ринках уже можна придбати штучні ялинки, які не поступаються красою і пишністю справжнім. До того ж їх можна встановлювати впродовж багатьох років. Що ж стосується запаху хвої, то можна використовувати для ароматизації приміщень натуральні ефірні олії хвойних рослин, які, крім гарного запаху в домівці, позитивно впливають на здоров’я людей.

Нагадаємо, щороку в грудні, напередодні Нового року та Різдва, задля запобігання незаконній рубці хвойних насаджень, безконтрольному перевезенню та реалізації новорічних ялинок, а також для притягнення до відповідальності за самовільну заготівлю і реалізацію незаконно зрубаних дерев проводять екологічну акцію «Новорічна ялинка».

Щоб вберегти насадження від самовільних рубок, проводитимуть спеціальні рейди-перевірки в лісах, особливо на територіях природно-заповідного фонду, на автодорогах, залізничних вокзалах і ринках області. Рейдові групи перевірятимуть законність заготівлі, перевезення та реалізацію ялинок.

Департамент екології та природних ресурсів наголошує, що громадян, які незаконно торгуватимуть ялинками, притягуватимуть до адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до закону.